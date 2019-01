MELBOURNE, Australie — Samantha Stosur et Zhang Shuai ont causé la surprise en gagnant 7-6 (2) et 7-6 (4) contre les favorites Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, mardi, accédant ainsi aux demi-finales des Internationaux d’Australie.

Krejcikova et Siniakova ont triomphé à Roland-Garros l’an dernier, atteignant aussi les demi-finales à New York. Elles ont conclu 2018 au sommet de la WTA, en double.

En simple, Stosur a déjà été classée quatrième. En double, elle a remporté deux tournois majeurs mais a perdu lors de sa seule présence en finale à la maison, en 2006.