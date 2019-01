SAN JOSE, Calif. — Le capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a remporté la compétition du patineur le plus rapide pour une troisième année de suite, battant la hockeyeuse américaine Kendall Coyne Schofield et six autres étoiles de la LNH.

Coyne Schofield est devenue la première femme à participer au concours d’habiletés de la LNH vendredi. Elle remplaçait Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, puisqu’il est ennuyé par une blessure à un pied, et elle a réussi un tour de patinoire en 14,346 secondes.

Elle a terminé septième parmi les huit participants, devançant l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Clayton Keller (14,526).

Âgée de 26 ans, Coyne Schofield évolue pour les Whitecaps du Minnesota dans la NWHL et a gagné l’or olympique avec la formation américaine en février dernier.

McDavid a été le dernier à prendre le départ et il a réussi un chrono de 13,378 secondes. Jack Eichel (13,582), des Sabres de Buffalo, et Mathew Barzal (13,780), des Islanders de New York, ont terminé respectivement aux deuxième et troisième rangs.