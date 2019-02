BOUCHERVILLE, Qc – L’attaquant Timo Meier des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a totalisé 22 points en neuf matchs, a mérité la première étoile du mois de mars dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Meier, choix de première ronde des Sharks de San Jose l’an dernier, a inscrit 10 buts, dont cinq victorieux. Le Suisse d’origine a participé au pointage à toutes les rencontres des siens en mars pour prolonger sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point à 12.

Le défenseur Alexandre Carrier des Olympiques de Hull et le gardien Mason McDonald des Islanders de Charlottetown ont mérité les deux autres mentions d’honneur.

Carrier a obtenu 11 points et maintenu un différentiel de plus-6 en six matchs tandis que McDonald a remporté quatre victoires, conservant une moyenne de 2,23 et un taux d’efficacité de 94,5 pour cent.