Retraite Québec a dévoilé jeudi la liste des prénoms les plus populaires dans la province en 2016.

Pour les filles, c’est Emma qui domine. On trouve ensuite (en ordre) Léa, Olivia, Alice, Florence, Zoé, Rosalie, Charlotte, Charlie, Béatrice, Chloé, Eva, Juliette, Mia et Jade.

Pour les garçons, William arrive en tête, et suivent (en ordre) Thomas, Liam, Nathan, Félix, Jacob, Noah, Logan, Alexis, Gabriel, Raphaël, Léo, Olivier, Samuel et Antoine.

L’organisme gouvernemental a aussi identifié les cinq prénoms qui ont connu la plus forte croissance depuis cinq ans. Du côté des filles, ce sont Béatrice, Romy, Mila, Emma et Livia, alors que pour les garçons, il s’agit de Léo, Logan, Nolan, Liam et Noah.