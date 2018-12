D’après le site Pollstar.com, la dernière tournée de l’interprète de Shape of You serait la plus lucrative de 2018.

Ed Sheeran aurait ainsi vendu 4 860 482 billets, dans 53 villes pour 94 concerts. Le résultat? Une coquette somme de 432M$. Un total qui devance celui de Taylor Swift et de son Reputation Tour en 2018 qui atteint «seulement» les 345M$, tout comme le On the Run II tour de Jay-Z et Beyoncé (241M$).

Les autres occupants du Top 10, sont Pink, Bruno Mars, les Eagles, Justin Timberlake, Roger Waters, U2 et enfin les Rolling Stones.

Selon Pollstar, l’industrie des concerts a atteint en 2018 la somme record de 10,4G$. Le Top 10 des tournées dépasse quant à lui pour la première fois les 2G$ de recettes, contre 1,8$G en 2017.

Top 10 des tournées par Pollstar.com:

Ed Sheeran: 432M$ – 4 860 482 billets vendus

Taylor Swift: 345M$ – 2 888 892 billets vendus

Jay-Z et Beyoncé: 254M$ – 2 169 050 billets vendus

Pink: 169M$ – 1 285 411 billets vendus

Bruno Mars: 167M$ – 1 290 438 billets vendus

Eagles: 166M$ – 964 245 billets vendus

Justin Timberlake: 151M$ – 1 193 365 billets vendus

Roger Waters: 131M$ – 1 448 771 billets vendus

U2: 126M$ – 927 034 billets vendus

The Rolling Stones: 116,6M$ – 750 914 billets vendus