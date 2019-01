Qu’est-ce qu’on écoutait en boucle à la radio et dans nos iPod en 2009?

Il y a 10 ans, on découvrait une certaine Lady Gaga et, au Québec, Vincent Vallières lançait son album Le monde tourne fort, qui contenait le futur hit On va s’aimer encore. Les Black Eyed Peas dominaient les palmarès avec de nombreux morceaux et Coeur de pirate remportait le prix révélation de l’année au gala de l’ADISQ.

Difficile de croire que ces chansons auront 10 ans cette année*:

I Gotta Feeling, Black Eyed Peas

Fais-moi la tendresse, Ginette Reno

Poker Face, Lady Gaga

Comme des enfants, Coeur de pirate

Single Ladies (Put a Ring on It), Beyoncé

1500 Miles, Éric Lapointe

Gives You Hell, The All-American Rejects

Le déni de l’évidence, Mes Aïeux

Right Round, Flo Rida

Réverbère, Ariane Moffatt

*Certaines de ces chansons sont parues sur un album en 2008, mais elles n’ont eu un succès radio qu’en 2009.