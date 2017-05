Le maire de Montréal, Denis Coderre, a nié avoir déclaré «je suis ton futur boss» à une policière afin d’éviter d’obtenir un constat d’infraction en mars 2012.

Répondant à une question de la chef de l’opposition officielle, Valérie Plante, au conseil municipal mardi matin, M. Coderre a qualifié ce qui avait été déposé dans le rapport d’enquête dévoilé lundi à la Commission Chamberland sur les sources journalistiques «d’allégations».

«Non je n’ai pas dit ça. En mars 2012, je n’avais pas encore décidé si j’allais me présenter comme maire de Montréal, a affirmé le maire. En 2012, la policière ne savait pas qui j’étais, mais en 2015, elle se rappelait que j’avais dit: “Je vais être ton futur boss”.»

Mme Plante a relancé le maire disant qu’il s’agissait d’un «rapport d’un enquêteur» et non de paroles en l’air. «L’enquêteur [Normand] Borduas a aussi dit que le syndicat voulait nuire au maire, a dit M. Coderre. Et il n’y a eu aucune question de posée sur le document.»

Lundi, le conseiller de Projet Montréal Alex Norris avait qualifié cette phrase du maire de «geste d’intimidation» totalement «inapproprié». «M. Coderre semble avoir l’impression que le SPVM est son service de police personnel et non celui du public», avait-il déclaré.

Par ailleurs, le maire de Montréal a confirmé qu’il allait témoigner dans le cadre de la Commission Chamberland. «J’ai hâte d’y aller. Ils vont avoir ma version», a-t-il dit, sans toutefois mentionner à quelle date il comparaîtra.