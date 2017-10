À moins de deux semaines de l’élection du futur maire de Montréal, les deux principaux candidats, Denis Coderre et Valérie Plante, seraient au coude à coude, selon un sondage diffusé mercredi.

Selon ce coup de sonde réalisé par la firme Léger, il y aurait une égalité parfaite entre Denis Coderre, le maire sortant, et Valérie Plante, sa principale adversaire, qui totalise tous les deux 38% des intentions de vote. Ce chiffre prend néanmoins en compte une répartition des indécis.

Ce chiffre confirme la tendance entrevue le mois passé avec un sondage Recherche MainStreet/QC125 qui indiquait une remontée, dans les sondages, de la chef de Projet Montréal et un net resserrement de cette course à la mairie (30% pour Denis Coderre et 25% pour Valérie Plante).

Il faut se rappeler qu’en juin, selon un premier sondage Léger, Valérie Plante ne comptait que 29% des intentions de vote, contre 43% pour Denis Coderre.

Dans ce troisième sondage de la campagne électorale, 10% des personnes interrogées restent cependant indécis et 11% privilégient un autre candidat.

Ce sondage, qui a été commandé par Projet Montréal, révèle également que les femmes sont les plus indécises, soit dans une proportion de 14%, contre 5% chez les hommes. Ces électrices ont néanmoins, comme l’ont déjà démontré les derniers coups de sonde, une préférence pour Denis Coderre (39% contre 33%). Les hommes, en revanche, se montreraient plus en faveur d’élire une première mairesse (43% contre 38%).

Autre chiffre intéressant: la remontée de Denis Coderre chez les 18-34 ans, par rapport au dernier sondage Léger, datant du mois de juin. Ce dernier a notamment présenté de nombreux jeunes dans son équipe de candidats. Alors que Projet Montréal semblait largement dominer dans cette catégorie, ce sondage montre que l’ancien député séduit 37% des jeunes âgés de 18 à 34 ans (30% en juin), contre 31% pour Valérie Plante (30% en juin).

À l’inverse, Denis Coderre, généralement largement en tête chez les électeurs plus âgés, voit son adversaire prendre la tête chez les 55 ans et plus (43% contre 38%).

Valérie Plante aurait également la préférence des anglophones (43% contre 27%), mais Denis Coderre dominerait légèrement chez les francophones (43% contre 40%). Ce chiffre est cependant en baisse pour le maire sortant puisqu’en juin, selon Léger, il obtenait 49% contre 32% pour l’actuelle conseillère de Ville-Marie, qui a également gagné de nombreux points chez les non-francophones.

Enfin, les deux candidats seraient à égalité chez les 35-54 ans avec 39%.

Ce sondage a été réalisé du 20 au 22 octobre auprès de 500 résidents de la Ville de Montréal, âgés de 18 ans et plus. La marge d’erreur n’a pas été indiquée dans les documents rendus publics mercredi. Les élections municipales se dérouleront le 5 novembre.