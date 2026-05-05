Décès: une piste cyclable recommandée sur l’avenue du Parc

L’intersection de l’avenue du Parc et de la rue Milton.

L’avenue du Parc devrait être réaménagée pour inclure une piste cyclable, selon une coroner. C’est la principale recommandation qui ressort de l’enquête sur le décès d’une cycliste qui a chuté sur cette artère en septembre 2025.

Selon le rapport de la coroner Me Marie-Claude Boutin, la victime en question circulait en direction sud sur l’avenue du Parc le 7 septembre dernier. Elle a chuté après avoir heurté le rétroviseur d’un véhicule stationné. Dans sa chute, elle a subi d’importants traumatismes crâniens, qui ont mené à son décès.

Un camion se trouvait derrière elle à ce moment. Contrairement aux informations qui circulaient immédiatement après le drame, le camion n’a pas heurté la cycliste. Toutefois, la présence d’un véhicule lourd combiné à l’étroitesse de l’espace disponible aurait contribué à l’accident selon Me Boutin.

«L’accident […] s’inscrit dans un environnement routier défavorable puisque [la cycliste] circulait dans un corridor sans infrastructure dédiée [aux vélos], à proximité de véhicules stationnés, avec un camion lourd immédiatement derrière elle. Le rétroviseur du véhicule stationné est ici devenu l’élément déclencheur immédiat, mais il s’inscrit dans une configuration d’ensemble où l’espace latéral disponible pour la circulation cycliste était insuffisant», note-t-elle.

Me Boutin note que la cycliste ne portait pas de casque. L’intensité des traumatismes laissent toutefois croire qu’un casque n’aurait pas sauvé la vie de la victime. La présence de MDMA dans son sang aurait également pu affecter le temps de réaction de la cycliste.

Revoir l’aménagement de l’avenue du Parc

La coroner n’émet que deux recommandations pour la Ville de Montréal: étudier la possibilité d’aménager une piste cyclable sur l’avenue du Parc, puis réaménager les voies pour effectivement en mettre une.

Contacté par Métro, le cabinet de la mairesse Soraya Martinez Ferrada n’a pas abordé la question spécifique d’une piste cyclable. On rappelle toutefois que l’administration souhaite augmenter la sécurité des divers usagers de la route.

«Le rapport du coroner […] nous rappelle que la sécurité doit guider nos décisions. Notre administration fait le choix d’une mobilité mieux planifiée et respectueuse de tous les usagers, basée sur les données, la réalité du terrain et en concertation avec les arrondissements, pour rendre les déplacements des Montréalaises et des Montréalais plus sécuritaires», affirme Joanna Kanga, attachée de presse de la mairesse.

Du côté de l’opposition, Projet Montréal appuie les recommandations.

«Le rapport de la coroner est clair: les pistes cyclables sécurisées sauvent des vies. Il est essentiel d’avoir le courage politique nécessaire pour les mettre en place, même dans les secteurs les plus complexes. Nous espérons que l’administration en prendra bonne note», affirme Christopher McCray, porte-parole de Projet Montréal en matière de mobilité active.

Depuis l’élection de Soraya Martinez Ferrada et son parti Ensemble Montréal à la mairie et dans divers arrondissements, plusieurs projets de pistes cyclables ont été mis sur paus, réduit, ou autrement remis en question. C’est le cas pour le REV prévu sur Lacordaire, celui entamé sur Hochelaga ainsi que le REV prévu sur Henri-Bourassa. L’administration souhaite aussi revoir la configuration de la piste menant au District Central.

*Le nom de la victime a été retiré de ce texte, à la demande de ses proches.