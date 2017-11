En cas de victoire électorale, la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, nommera le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, comme président de son éventuel comité exécutif.

Mme Plante en a fait l’annonce mercredi matin, sur les ondes du 98,5 FM. «Je veux travailler avec les meilleurs éléments», a-t-elle indiqué, avant de souligner que son «égo» ne dicterait pas ses futures décisions politiques.

Ancien chef intérimaire de Coalition Montréal, Benoit Dorais avait longtemps été courtisé par le maire sortant, Denis Coderre. Finalement, début juin, le maire du Sud-Ouest a fait part de son ralliement à Projet Montréal. Après l’avoir nommé en 2016 à la présidence du conseil d’agglomération, Denis Coderre l’a ensuite tassé de ce poste, en indiquant qu’un autre élu de l’opposition officielle siégeait déjà sur ce conseil.

Ancien membre de Vision Montréal, Benoit Dorais a été élu maire du Sud-Ouest pour la première fois en 2009. De 2012 à 2013, il a agi comme vice-président du comité exécutif, avant remporter une nouvelle fois la mairie de son arrondissement, sous la bannière de Coalition Montréal.

Durant ces dernières années, M. Dorais a également dirigé la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise. Il était aussi le vice-président de la Commission sur l’inspecteur général.

«Valérie [Plante] a su rassembler autour d’elle une équipe compétente et diversifiée qui nous permettra de former une administration très solide, a expliqué l’intéressé dans un communiqué. C’est une grande responsabilité et je la remercie de sa confiance. Les Montréalais et les Montréalaises ont soif de transparence, de rigueur, de vision, bref, d’une ville qui leur ressemble.»

Le maire sortant n’a quant à lui pas encore fait part de ses intentions. En 2013, il avait néanmoins présenté son numéro deux, Pierre Desrochers, quelques semaines avant le scrutin.