Une entreprise spécialisée dans le transport adapté pour les personnes à mobilité réduite déplore la «rémunération non-concurrentielle» qu’accorde la Société de transport de Montréal (STM) à ses chauffeurs de taxi.

«On est sous-payé, a affirmé mardi le président de Taxi Para-Adapté, Yung Cuong. Si on continue comme cela, ça sera l’enfer dans les prochaines années.»

Les chauffeurs de taxi qui travaillent pour M. Cuong reçoivent 1,75$ pour l’embarquement d’un client à mobilité réduite et autant pour le débarquement, en plus des frais de kilométrage.

«Depuis cinq ans, les clients du transport adapté sont moins autonomes, ce qui fait que l’accompagnement que doivent faire les chauffeurs à l’embarquement et au débarquement est devenu obligatoire», a souligné le président de Taxi Para-Adapté.

L’entreprise de Yung Cuong assure aussi les déplacements de clients provenant du système de la santé. Ses chauffeurs gagnent alors 20$ pour la prise en charge d’un client, en plus des frais de kilométrage.

«Tout le monde veut aller travailler pour le réseau de la santé», a indiqué M. Cuong. Selon lui, la rémunération qu’accorde la STM à ses chauffeurs contrevient à la grille tarifaire de la Commission des transports du Québec. En vertu de celle-ci, les chauffeurs de taxi doivent être payés 0,63$ la minute pour le temps d’attente.

Or, un chauffeur de taxi accorde environ dix minutes à un client de la STM pour l’emmener à sa voiture, le sortir et le mener à bon port, ce qui fait qu’il devrait recevoir au moins 6,30$ pour l’embarquement et le débarquement d’un client, en plus des frais de prise en charge, d’après le président de Taxi Para-Adapté. Ce dernier a ainsi évalué que ses chauffeurs ont effectué du travail non-rémunéré d’une valeur de près de 12M$ au cours de la dernière année, puisque son entreprise réalise en moyenne près de 1,5 million de déplacements annuellement pour la STM.

La faible rémunération qu’accorde la STM aux chauffeurs de taxi pour les déplacements en transport adapté fait en sorte que Yung Cuong a perdu près de 20% de sa main d’œuvre l’an dernier. «Et je ne suis pas capable de recruter, a-t-il lancé. Ce n’est pas valorisant pour les chauffeurs.»

«Je veux juste qu’on soit payé à notre juste valeur», a ajouté M. Cuong. Ce dernier a fait part de ses revendications à la mairesse, Valérie Plante, dans une missive envoyée plus tôt ce mois-ci. Il souhaite par ailleurs qu’un comité de travail rassemblant la STM, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et l’industrie du taxi soit formé pour réfléchir à la tarification du transport adapté.

Métro a communiqué avec la STM pour connaître son avis sur la rémunération des chauffeurs de taxi qui assurent le service de transport adapté. Au moment de mettre en ligne, elle n’avait pas répondu.

En 2017, la STM a réalisé plus de 4 millions de déplacements en transport adapté. Elle devait faire le point mardi sur ce service destiné aux personnes à mobilité réduite, mais elle a annulé son point de presse en raison des conditions météorologiques.