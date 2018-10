Le maire de Laval, Marc Demers, qui souffre du cancer de la prostate, s’est joint mardi au groupe de 24 ambassadeurs de Noeudvembre, une campagne de sensibilisation portée par l’organisme Procure qui veut stimuler les échanges sur la maladie. Le politicien a lancé du même coup «un défi» aux autres maires des villes du Québec: celui de porter le nœud papillon en novembre pour soutenir la cause.

Un cancer de la prostate de stade 1 a été diagnostiqué au maire de Laval le 3 juillet dernier. D’après les dernières informations provenant de son cabinet, M. Demers a suivi traitement de curiethérapie. Il est en mesure d’assurer ses fonctions de premier magistrat de l’île Jésus.

Se déroulant sur tout le mois de novembre, cette campagne qui entame sa cinquième année rappelle celle du Movember, qui invite les participants à porter la moustache pour soutenir la maladie mentale et le cancer de la prostate. L’organisation de Procure a pour but d’amasser un demi-million de dollars d’ici les 30 prochains jours pour porter son total de fonds recueillis à 2M$.

Procure invite ses participants à lutter contre la maladie «avec style». C’est le designer et créateur montréalais, Philippe Dubuc, qui signe la création dudit nœud papillon. L’animatrice Maripier Morin collabore également à l’événement en tant que porte-parole notamment.

«Rappelons-nous ces cinq années passées avec dignité et vivons plus fort les années à venir, car cinq ans de plus, c’est tout ce que l’on souhaite.» -Laurent Proulx, le président et directeur général de Procure, qui est aussi un survivant du cancer de la prostate

Unique au Québec

L’organisation, fondée en 2003, se targue d’être «le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie, de même qu’à leurs proches». Son but premier est de fournir un savoir scientifique aux chercheurs pour mieux prévenir et guérir ce type de cancer.

Parmi les ambassadeurs de la campagne, on note la présence du chef de la direction des Alouettes de Montréal, Patrick Boivin, du joueur du Canadien de Montréal, Jeff Petry, de l’humoriste et animateur Danny Turcotte, du président de l’Impact de Montréal, Joey Saputo ou de son entraîneur, Rémi Garde. Plusieurs animateurs à la radio, comme Annie-Soleil Proteau, Billy Tellier et Mélanie Ménard s’ajoutent aussi au lot, tout comme l’athlète retraitée, Roseline Filion.