Investissement de 27 millions de dollars pour la Biosphère de Montréal

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé un investissement conjoint de 27 millions de dollars sur trois ans destiné à soutenir la Biosphère de Montréal. Chacun des trois partenaires gouvernementaux contribuera à hauteur de 9 millions de dollars.

Cet investissement vise à renforcer la mission éducative de l’institution, à enrichir sa programmation et à améliorer l’accueil des visiteurs, indique la Ville par communiqué.

L’annonce a été faite par l’honorable Nathalie Provost, secrétaire d’État (Nature), Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes du gouvernement du Québec, ainsi que Stéphanie Valenzuela, mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et responsable du rayonnement international et de l’attractivité de la Ville de Montréal.

Selon les déclarations des élus, cet appui permettra à la Biosphère de poursuivre et d’amplifier sa mission auprès de ses publics, tout en contribuant à renforcer la résilience climatique de la population et à faire avancer la transition écologique.

Cet investissement s’inscrit également dans la perspective du 60e anniversaire de l’Exposition universelle de 1967, que Montréal soulignera en 2027, un événement considéré comme l’un des plus marquants du XXe siècle. La Biosphère, monument hérité de cet événement historique, demeure depuis plus de 30 ans un symbole visuel emblématique de la métropole, reconnu bien au-delà des frontières canadiennes.

Un musée unique en Amérique du Nord

Seul musée en Amérique du Nord consacré aux transformations socioenvironnementales, la Biosphère est une institution muséale unique et une icône architecturale montréalaise.

En 2021, l’exploitation de la Biosphère, jusque-là assumée par le gouvernement du Canada, a été confiée à Espace pour la vie. Depuis, plus d’un demi-million de visiteurs ont découvert ses expositions et sa programmation.

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