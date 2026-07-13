Une épicerie Maxi dans l’ancien Forum de Montréal

L’ancien Forum de Montréal accueillera bientôt une succursale de l’épicerie Maxi. L’entreprise Loblaw annoncé lundi l’arrivée prochaine de la bannière dans l’édifice emblématique du centre-ville. Les travaux d’aménagement ont débuté pour une ouverture à la fin de 2027.

Le magasin aura une superficie de plus de 13 000 pieds carrés et représente un investissement de plusieurs millions de dollars, indique Loblaw. Selon l’entreprise, l’enseigne à bas prix entend ainsi enrichir l’offre alimentaire d’un secteur fréquenté par de nombreux résidents, travailleurs et étudiants, notamment en raison de la proximité de plusieurs établissements d’enseignement.

«Nous sommes très fiers de faire notre entrée dans un endroit aussi emblématique que l’ancien Forum. Ce secteur est dynamique, diversifié et en pleine transformation», a déclaré par communiqué Patrick Blanchette, vice-président principal de Maxi. «Notre objectif est simple: offrir aux gens du quartier, aux familles, aux étudiants et à tous ceux qui y vivent ou y travaillent une épicerie où ils peuvent économiser sur leur panier, sans compromis sur la qualité ni sur le choix.»

Une stratégie d’implantation urbaine

Cette annonce s’inscrit dans la volonté de la bannière d’implanter des épiceries à bas prix dans les milieux urbains denses. Maxi cite en exemple ses récentes ouvertures au cœur de Montréal, notamment sur le boulevard René-Lévesque, à la Plaza Saint-Hubert et dans le Village.

Maxi est souvent vu étant comme étant une option globalement plus économique que ses principaux rivaux. Sa politique d’égalisation des prix (le programme Imbattable) participe notamment à cette perception, et son programme de findélisation PC Optimum est souvent cité comme un modèle dans l’industrie agroalimentaire.

Le futur magasin proposera plus de 6000 produits du Québec, ainsi qu’un choix de produits multiculturels, de repas prêts-à-manger et de produits naturels et biologiques, indique Loblaw.

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