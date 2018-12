La Ville de Montréal investira 33M$ dans le Quartier des spectacles au cours des cinq prochaines années pour entre autres promouvoir sa programmation culturelle.

L’entente entre la Ville et l’organisme à but non lucratif qui gère l’espace culturel a été renouvelée mercredi, a annoncé l’élue responsable de la culture, Christine Gosselin et son collègue qui est en charge du développement économique, Robert Beaudry.

En plus d’un montant de 20M$ pour financer, entre autres, le laboratoire numérique urbain de l’organisme qui permet la projection sur des façades de bâtiments, Montréal accorde 13,1M$ au Quartier des spectacles pour couvrir ses dépenses de festivals et d’événements extérieurs.

«Vos réalisations sont nombreuses. Il faut souligner l’excellent travail, par exemple, derrière la création et la maintien des Jardins Gamelin. C’est un miracle de régénération urbaine dans le centre-ville», a indiqué Mme Christine Gosselin.

L’industrie culturelle au Québec engendre des retombées économiques de près de 9,4 G$, a souligné Robert Beaudry. «C’est plus de 100 000 emplois dans la région métropolitaine, ça a un impact majeur. Et le Quartier des spectacles en fait partie», a-t-il souligné. «Des nouveaux défis émergent constamment dans ce milieu, et le Partenariat est essentiel pour trouver des solutions», a-t-il ajouté.

Le président du conseil d’administration de l’organisme, Jacques Primeau, a dit plancher sur l’amélioration du lien entre les entreprises et le secteur culturel. «Il faut que le milieu des affaires soit plus impliqué dans le financement d’activités culturelles, et on peut y arriver. C’est bien le développement immobilier, mais il faut aussi que ça profite au milieu de la culture.»

Fondé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles réunit quelque 80 lieux de diffusion artistique et une trentaine de salles de spectacles à Montréal, en plus de superviser plus de 400 entreprises culturelles.