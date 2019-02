L’infirmière Linda Bérubé travaille depuis près d’un an au service intégré de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang du CLSC des Patriotes, à Beloeil. Elle constate à regret que beaucoup de personnes ignorent le mode de propagation du VIH. Certaines pensent toujours qu’elles peuvent contracter le sida en se baignant dans la même piscine qu’un sidéen, constate-t-elle. C’est souvent lorsqu’ils apprennent qu’un proche est atteint du virus que leur regard change. Elle croit cependant que les gens devraient d’abord porter leur regard vers leurs propres habitudes de vie. «Ça devient une peur réelle et concrète [lorsque c’est un proche]; pourtant on devrait toujours avoir cette peur-là», croit-elle.

Aujourd’hui est la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Testez vos connaissances!