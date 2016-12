MONTRÉAL — 2 — Roger Enrico, ancien chef de la direction et président du conseil d’administration de PepsiCo (71 ans).

3 — Mohamed Ali, légendaire boxeur et ancien champion des poids lourds (74 ans).

3 — Jocelyn Lowell, cycliste canadien ayant participé à trois jeux olympiques dont ceux de Montréal (65 ans)

3 — Len Marchand, premier membre des Premières Nations élu au Parlement (82 ans).

5 — Bobby Curtola, chanteur canadien (73 ans).

6 — Pierre Moustier, écrivain français, récipiendaire de nombreux prix littéraires (91 ans).

6 — Peter Shaffer, dramaturge britannique (90 ans).

7 — Jimmy Williams, ancien joueur de baseball des Royaux de Montréal et entraîneur dans les Ligues majeures (90 ans).

10 — Gordie Howe, hockeyeur légendaire des Red Wings de Detroit (88 ans).

13 — Mihály «Michu» Mészáros, comédien américain, interprète du personnage extra-terrestre Alf dans la série télévisée du même nom (76 ans).

14 — Robert Després, président du conseil d’administration du fonds de placement immobilier Cominar et président fondateur de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (91 ans).

14 — Gilles Lamontagne, ancien maire de Québec (97 ans).

14 — Henry McCullough, qui a joué de la guitare dans le groupe Wings de Paul McCartney (72 ans).

15 — Lois Duncan, écrivaine américaine, récipiendaire du Grand Master Awards 2015 (82 ans).

16 — Jo Cox, députée britannique anti-Brexit assassinée (41 ans).

19 — André Côté, ancien descripteur de matchs de hockey à la radio et à la télévision (65 ans).

19 — Norbert Thériault, sénateur canadien de 1979 à 1996 (95 ans).

19 — Anton Yelchin, acteur surtout connu pour son rôle de Chekov dans les nouveaux films de «Star Trek» (27 ans).

20 — Edgar Pisani, résistant, ministre sous De Gaulle et haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie (97 ans).

20 — Benoîte Groult, romancière, essayiste et féministe française (96 ans).

21 — Pierre Lalonde, chanteur et animateur (75 ans).

23 — Michael Herr, correspondant de guerre américain (76 ans).

25 — Maurice G. Dantec, écrivain français de science-fiction (57 ans).

26 — Austin Clarke, écrivain américain, lauréat du prix Giller et membre de l’Ordre du Canada (81 ans).

27 — Bud Spencer, comédien italien, connu pour ses nombreuses collaborations avec Terence Hill (86 ans).

27 — Alvin Toffler, sociologue américain, auteur du Choc du futur et de La Troisième Vague (87 ans).

28 — Scotty Moore, un des premiers guitaristes d’Elvis Presley (84 ans).

28 — Buddy Ryan, entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie de 1986 à 1990 et des Cardinals de l’Arizona de 1994 à 1995 (85 ans).

29 — Stanley Gault, chef de la direction et président de Rubbermaid de 1981 à 1991 et chef de la direction et président de Goodyear de 1991 à 1996 (90 ans).

29 — Robert Gay, missionnaire canadien, évêque de Kabale, en Ouganda, de 1996 à 2003 (89 ans).

30 — Don Friedman, pianiste de jazz américain (81 ans).

29 — Rob Wasserman, contrebassiste américain ayant collaboré avec Bruce Cockburn, Lou Reed et Neil Young (64 ans).