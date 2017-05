HALIFAX — Ottawa souhaite mener des consultations auprès des entreprises au sujet de la mise en place de nouveaux services de traversier dans les trois provinces des Maritimes et aux Îles-de-la-Madeleine.

Transports Canada précise que les exploitants pourraient avoir la possibilité de miser sur des contrats pouvant durer jusqu’à 20 ans et de fournir leurs propres navires.

Trois liens sont actuellement étudiés: entre Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et Digby en Nouvelle-Écosse, entre Wood Island à l’Île-du-Prince-Édouard et Caribou en Nouvelle-Écosse, et entre les Îles-de-la-Madeleine et Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministère fédéral a parlé de ses propositions et invité l’industrie à demander des renseignements sur le sujet vendredi matin.

Les liens sont actuellement assurés par des traversiers appartenant à Transports Canada.

Le plus récent budget fédéral indique qu’Ottawa versera 278M$ en cinq ans pour l’exploitation des services de traversier.