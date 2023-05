Combien et quand donner un pourboire?

Le pourboire, cette spécificité nord-américaine, représente certes un casse-tête pour les touristes, mais les Montréalais et Québécois ne sont pas en reste quand il s’agit de sélectionner le montant sur le terminal de paiement. Quand ajouter un pourboire et combien donner? Métro décortique le tout pour vous.

Il faut d’abord comprendre que le pourboire reste volontaire, il n’y a aucune obligation légale. Cependant, pour certains employés qu’on appelle des salariés au pourboire, ce dernier fait partie prenante de leur paie et leur salaire horaire est donc inférieur. Le salaire horaire minimum pour les salariés au pourboire est de 12,20 $ depuis mai 2023, contre 15,25 $ pour un salarié régulier.

Un salarié qui travaille dans un bar ou un restaurant est souvent un salarié au pourboire, principalement lorsqu’il est serveur. Lorsque vous prenez une boisson alcoolisée ou que vous mangez au restaurant, il faut donc mettre un pourboire pour que le serveur reçoive un salaire correct. Le montant de ce tip au restaurant et au bar est de 15% avant les taxes, pour un minimum de 1 $.

Malgré la multiplication des terminaux de paiement ne proposant un pourboire qu’à partir de 18%, il reste attendu que le pourboire est généralement de 15%. Les terminaux de paiement intègrent également les taxes dans leurs pourboires suggérés. Vous pouvez donc personnaliser votre pourboire avec le terminal et inscrire un tip de 13%, ce qui reviendra à 15% avant les taxes. On peut aussi inscrire le montant à la main ou le donner en argent comptant. Pour calculer le pourboire, rien de plus simple, celui-ci équivaut à l’addition et de la TVQ et de la TPS qui sont inscrites au bas de la facture.

Pour les autres situations, cela dépend davantage de votre bon vouloir. Cela étant dit, laisser un pourboire au personnel de ménage à l’hôtel, au barista dans un café, au caissier dans un restaurant à emporter ou au chauffeur de taxi est un geste qui peut parfois être attendu.

Traditionnellement, les coiffeurs, le personnel d’entretien, les chauffeurs de taxi ou encore les guides touristiques sont habitués au pourboire même s’ils ne sont pas des salariés au pourboire. Voici les sommes suggérées par courtoisie que Métro a pu compiler.

Manucure, massothérapie, salon de coiffure, esthéticienne: de 5% et 20%, sauf si c’est le propriétaire qui s’est occupé de vous.

Hôtel: 1 $ par jour au minimum, une enveloppe est souvent prévue à cet effet.

Chauffeur de taxi: 10 à 15%, 1 à 2 $ par bagage transporté.

Guide touristique: 10% à 20% du prix de la visite ou 10 $ par personne.

Pour les cafés, les commandes à emporter et les livraisons de restaurant, la culture du pourboire s’implante de façon plus récente. Notons que pour les livreurs, les plateformes donnent souvent un salaire peu important, car elles ne sont pas assujetties au salaire horaire minimum. Le pourboire leur permet donc de gagner un meilleur revenu. De plus, ils fournissent un service tout comme un serveur.

Livreur de restaurant: de 10 à 20%, mais vous pouvez aussi prendre en compte la distance parcourue et les conditions météo.

Barista: 5 à 10%

Commande à emporter: 5 à 10%