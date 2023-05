Un candidat de «Survivor Québec» expulsé par la production

Le candidat de la téléréalité Survivor Québec Pierre-Alexandre, surnommé P-A, a été renvoyé par la production. La nouvelle a été annoncée lors de l’épisode de dimanche soir, le 30 avril.

C’est dans le premier dix minutes de l’épisode que l’animateur Patrice Bélanger a annoncé à la douzaine de candidat.e.s restant.e.s que P-A a «enfreint une règle du Code de vie» et a ainsi été «retiré» du jeu. Aucune autre explication n’a été donnée lors du rendez-vous d’une heure.

«SURVIVOR QUÉBEC a mis fin à l’aventure de l’un des joueurs immédiatement après avoir été informé que celui-ci avait enfreint le Code de vie, qui établit les règles et les valeurs auxquels doivent s’astreindre toutes les joueuses et tous les joueurs», a commenté la production, questionnée par Métro via courriel.

«Par mesure de confidentialité et par respect pour nos ententes contractuelles, aucun autre commentaire ne sera émis», a-t-elle ajouté.

Voici les 11 règles du Code de vie de l’émission : Chaque participant.e doit avoir son propre look Il est obligatoire de voter au Conseil de tribu Les tribus ne peuvent pas communiquer avec les équipes de tournage Il n’y a pas de toilettes à Survivor. Les joueurs et les joueuses doivent trouver moyen de s’adapter à la situation. Les participants doivent se soumettre à des rencontres médicales et psychologique de façon régulière pendant l’aventure. Les participants doivent respecter l’environnement des Philippines Il faut participer à toutes les épreuves Il faut toujours suivre les règles Les participants ne peuvent demander de faveurs, d’informations ou de nourriture à l’équipe de production ou à tout autre intervenant Les participants ne peuvent pas partager le prix final Les participants n’ont pas le droit de fumer pendant la durée du séjour sur les îles.

L’éducateur à la petite enfance de 43 ans n’a d’ailleurs pas été invité à Survivor Québec en prolongation, qui reçoit les joueurs et joueuses exclu.e.s de la semaine.

P-A faisait partie de Kalooban, une des deux équipes participant à l’émission.