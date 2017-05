MONTRÉAL — Québec a déjà ouvert les vannes pour venir en aide aux sinistrés des inondations et promet qu’il n’y aura pas de limite au programme d’indemnisation, alors que la Mauricie s’apprête à vivre une fin de semaine pénible.

Les ministres responsables et les dirigeants de services d’urgence étaient déployés à Trois-Rivières, jeudi matin, où les prévisions de 30 à 45 millimètres de pluie dans le Haut-Saint-Maurice et de 45 à 60 millimètres dans le Bas-Saint-Maurice annoncent une hausse des niveaux d’eau pour toute la région et ce, jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

Les autorités se préparent donc à des débordements du Saint-Maurice, particulièrement à quelques endroits vulnérables sur la route 155, que l’on est à sécuriser, et à une hausse continue du niveau du lac Saint-Pierre qui, outre la pluie et le débit de la Saint-Maurice, devra composer avec des marées qui atteindront leur pointe vendredi.

Le ministre de l’Environnement, David Heurtel, a précisé que le bassin versant de la rivière Saint-Maurice est contrôlé à 40 pour cent par cinq barrages. Or, les précipitations anormales, combinées à la fonte de quantités exceptionnelles de neige, font en sorte que ces barrages approchent leur pleine capacité et l’un d’eux, celui de Manouane, devra laisser échapper certaines quantités contrôlées.

Dans le sud-ouest du Québec, la situation s’améliore, bien que très lentement. Le débit de la rivière des Outaouais a considérablement diminué de sorte que le niveau du lac des Deux-Montagnes, par exemple, s’est abaissé de 20 centimètres depuis dimanche dernier.

L’oeil des experts est également tourné vers la Gaspésie où les débits des rivières sont en baisse, mais où les précipitations restent à venir.

Le bilan mis à jour mercredi soir par les autorités fait désormais état de 173 municipalités touchées, 4141 maisons inondées, 3033 personnes évacuées et 554 routes touchées, en plus de 126 glissements de terrain qui, heureusement, n’ont pas fait de victime.

Indemnisations

Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a indiqué que Québec a déjà reçu 724 réclamations et versé 800 000$ en indemnisations diverses.

M. Coiteux s’attend à un rythme de paiement autour de 400 000$ par jour et assure qu’il ne s’agit pas d’une enveloppe fermée, mais qu’au contraire, Québec soutiendra financièrement les sinistrés tant qu’il le faudra.

Il a rappelé que les sinistrés peuvent se prévaloir des deniers publics pour leurs dépenses immédiates, telles les travaux de sécurisation de leurs demeures, sacs de sable et autres, de même que l’hébergement d’urgence.

Des réunions d’information ont lieu de façon constante dans les municipalités et les responsables de la Sécurité civile y participent afin de permettre aux citoyens de faire leurs demandes sur place.