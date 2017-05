Un vaste rappel de diverses farines de la compagnie Ardent Mills a de nouveau été élargi par Santé Canada vendredi et vise désormais près de 100 lots de marque Robin Hood, Creative Baker, Brodie, Golden Temple et Purity.

En raison de la présence possible de bactérie E. Coli et de cas de maladies rapportées à travers le pays, Santé Canada a décidé d’élargir à d’autres lots, et pour une cinquième fois, un rappel entamé à la fin du mois de mars.

«Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c’est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté», indique Santé Canada, on ajoute qu’il est toujours dangereux de consommer de la pâte crue.

La bactérie E. coli n’altère pas le goût ou l’odeur de l’aliment et peut causer de graves symptômes, notamment des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et la diarrhée.