MONTRÉAL — Tourisme Montréal se réjouit des réinvestissements gouvernementaux pour conserver le Grand Prix de Formule Un du Canada à Montréal jusqu’en 2029.

Ottawa, Québec et Montréal ont annoncé vendredi qu’ils allouaient plus de 98 millions $ afin de prolonger de 5 années l’entente existante.

Le vice-président de Tourisme Montréal, Pierre Bellerose, rappelle que Montréal avait perdu le Grand Prix en 2009, et que les pertes, seulement pour les hôteliers, s’étaient élevées à plus de 25 millions $. Les bars et les restaurants avaient aussi grandement souffert de son absence.

M. Bellerose souligne que le Grand Prix de Formule Un est l’événement touristique le plus important au Canada, en retombées économiques, mais aussi en ce qui a trait à son «rayonnement» médiatique.

Le Grand Prix du Canada enregistre cette année une hausse d’affluence de 15 pour cent comparativement à l’an dernier. Le taux d’occupation des hôtels du centre-ville de Montréal est estimé à environ 89 pour cent.