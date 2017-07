TORONTO — Le gouvernement du Canada a remis une somme de 10,5 millions $ à l’ancien détenu de la prison américaine de Guantanamo Bay Omar Khadr en guise d’entente pour régler une poursuite en matière de violation des droits.

Une source a expliqué à La Presse canadienne que le gouvernement Trudeau voulait agir avant qu’un avocat ne se présente en Cour supérieure de l’Ontario, ce vendredi, pour empêcher tout versement au nom de la veuve d’un soldat américain tué, Chris Speer, et du soldat Layne Morris blessé par une grenade lancée par Omar Khadr, en 2002.

Il y a deux ans, Tabitha Speer et Layne Morris ont obtenu gain de cause devant un tribunal de l’Utah pour poursuivre Omar Khadr pour 134,1 millions $ US. Cependant, des experts prétendent qu’en vertu de ce jugement, les plaignants auront beaucoup de mal à obtenir de l’argent d’Omar Khadr qui vit maintenant à Edmonton.

On ignore si l’avocat de la veuve de Chris Speer et de Layne Morris se présentera quand même en Cour supérieure de l’Ontario vendredi compte tenu du versement de l’argent à l’ancien détenu.

Omar Khadr, un Canadien, avait 15 ans lorsqu’il a été capturé par les troupes américaines lors de la guerre en Afghanistan. Il a été accusé de crimes de guerre.

Il a plaidé coupable en 2010 et été condamné à huit ans de prison, en plus du temps déjà passé derrière les barreaux. Il est rentré au Canada deux ans plus tard pour purger le reste de sa peine et a été libéré en mai 2015 pendant que ses avocats contestaient ses aveux de culpabilité qui, selon M.Khadr, ont été faits sous la contrainte.

Omar Khadr a passé 10 ans à Guantanamo Bay. Son cas a attiré l’attention un peu partout dans le monde après que certains l’eurent qualifié d’enfant-soldat.