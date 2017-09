QUÉBEC — Deux résidents de Québec ont été arrêtés par la police à leur domicile, mardi matin, à propos du rôle qu’ils auraient joué dans la manifestation du 20 août dernier qui s’est transformée en affrontement entre opposants et sympathisants des politiques d’immigration des gouvernements du Canada et du Québec

Les deux suspects, âgés de 19 et 20 ans, pourraient être accusés de voies de fait causant des lésions et d’agression armée. Ils devraient comparaître plus tard en journée en Chambre criminelle au Palais de justice de Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ajoute que l’enquête à propos de ces événements se poursuit.

Le 20 août, deux groupes distincts avaient participé à des manifestations dans le secteur de la Haute-Ville et un troisième groupe avait ensuite pris part à une autre manifestation qui a par la suite été déclarée illégale et qui avait été dispersée par l’escouade antiémeute du SPVQ.

Les événements avaient été déclenchés par une annonce du groupe La Meute, qui se définit comme un mouvement prônant un nationalisme identitaire et qui voulait protester contre les politiques d’immigration. L’annonce avait entraîné une mobilisation de groupes antiracistes venus affirmer l’ouverture du Québec aux immigrants.

Des manifestants plus radicaux s’étant définis comme antifascistes avaient alors réussi à bloquer les membres de La Meute dans un stationnement durant plusieurs heures, ce qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l’ordre.