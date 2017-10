Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Trudeau à l’étranger

Alors que la quatrième ronde des négociations sur le renouvellement de l’Aléna s’amorce mercredi à Washington, le premier ministre canadien Justin Trudeau effectuera des visites officielles à Washington (10-11 octobre) et à Mexico (12-13 octobre). M. Trudeau rencontrera le président Donald Trump pour discuter notamment la sécurité internationale et l’importante relation commerciale et économique. Le commerce, de la coopération régionale et des façons de resserrer encore davantage les liens qui unissent le Canada et le Mexique figurent à l’ordre du jour de la rencontre entre M. Trudeau et le président mexicain Enrique Peña Nieto.

Salaire minimum

Le mouvement syndical et des groupes sociaux organisent une grande marche du métro Lionel-Groux au parc Jarry pour réclamer la hausse du salaire minimum à 15$/heure. Cette manifestation se déroulera samedi après-midi à Montréal.

Rafle des années 1960

Des représentants autochtones tiennent réagiront mardi à l’annonce d’une compensation financière pour les victimes de la «rafle des années 1960». Ils vont notamment réclamer que ces sommes et des services soient offerts à toutes les victimes, y compris les Métis

Couillard au CRIM

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard prononce vendredi un discours devant le Conseil des relations internationales de Montréal. On ignore pour le moment quel sujet il abordera au cours de l’événement.

Riopelle/Mitchell

Le Musée national des beaux-arts du Québec présente à compter de jeudi une exposition consacrée à deux grands peintres du XXe siècle: le Québécois Jean-Paul Riopelle et l’Américaine Joan Mitchell, qui ont tous deux formé un couple de 1959 à 1979

Canadiens de Montréal

Rossés samedi à Washington, les Canadiens de Montréal disputent leur premier match à domicile de la saison régulière en accueillant mardi les Blackhawks de Chicago.