MONTRÉAL — Près de 157 500 clients d’Hydro-Québec étaient dépourvus de service à 6h00, lundi, en raison des pannes d’électricité provoquées par des bris causés par les intempéries.

Des vents forts soufflent dans les régions de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière, de la Montérégie du Centre-du-Québec, des Cantons-de-l’Est et de Québec. Ces vents violents causent de nombreux dégâts, selon un bref communiqué publié par Hydro-Québec.

La société d’État précise que la région la plus touchée est celle de la Montérégie, où plus de 55 000 clients n’ont pas d’électricité. Les autres sont les Laurentides (30 000), les Cantons-de-l’Est (21 000), le Centre-du-Québec (16 400), Lanaudière (13 300) et Québec (7300).

Très peu de pannes affectaient à 6h00 les abonnés de l’île de Montréal.