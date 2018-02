WASHINGTON — Les premiers ministres des deux provinces les plus populeuses du Canada sont à Washington, vendredi, pour discuter de commerce.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, rencontrent des gouverneurs de plusieurs États américains.

Les gouverneurs se trouvent dans la capitale américaine à l’occasion de rencontres qui se tiennent chaque année durant la saison hivernale.

Des dirigeants dans des États américains se sont déjà révélés des alliés influents d’acteurs tentant d’assurer la survie de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) — écrivant des lettres, faisant du lobby auprès du président Donald Trump et relayant leurs inquiétudes au vice-président Mike Pence.

Certains des États défendant le commerce avec le plus de vigueur ont aussi un poids politique: des batailles clés s’y joueront lors des élections de mi-mandat cet automne. C’est le cas de l’Arizona, où le gouverneur a livré un discours cette semaine prônant une accentuation du commerce avec le Canada et le Mexique.

M. Couillard et Mme Wynne, dont les provinces représentent plus de la moitié de l’économie canadienne, participeront à une discussion vendredi matin, s’entretiendront avec des gouverneurs.

M. Couillard doit s’entretenir, vendredi, avec les gouverneurs de la Virginie et du Maryland, et le lendemain, avec ceux du Kentucky, du Massachusetts et de l’Oregon. Il aura aussi un entretien vendredi avec l’ambassadeur canadien.