MONTRÉAL — Québec solidaire a organisé samedi à Montréal une marche «citoyenne» pour réclamer la démission du ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le député Amir Khadir, et des intervenants du milieu de la santé doivent prendre la parole lors de la manifestation, tenue en après-midi. Le rassemblement débutera à 15h, à la Place Émilie-Gamelin, pour ensuite se diriger vers les bureaux montréalais du premier ministre Philippe Couillard.

Le groupe déposera alors une pétition de 50 000 signataires demandant au premier ministre de démettre son ministre.

Québec solidaire estime que Gaétan Barrette a perdu toute crédibilité dans le réseau de la santé.

Selon Amir Khadir, les signes du mauvais fonctionnement du réseau de la santé se sont multipliés ces dernières semaines, et le ministre Barrette doit reconnaître sa responsabilité. M. Khadir ajoute que les conditions de travail du personnel hospitalier sont inacceptables, tout comme la détérioration de la qualité des soins.

Le député affirme que le ministre actuel est responsable «d’un immense échec». Selon lui, des réformes mal avisées, une vision centrée sur le rôle des médecins et une gestion autoritaire et largement improvisée ont privé les établissements des ressources et de la flexibilité d’action nécessaires pour régler les problèmes sur le terrain.