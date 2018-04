OTTAWA — Tout reste à imaginer, mais les autorités fédérales assurent qu’un plan de triage des migrants qui entrent illégalement à la frontière, au Québec, sera en place avant la fin de la semaine prochaine.

Les cadres supérieurs de tous les ministères et agences du gouvernement fédéral impliqués dans cette crise tenaient une séance d’information technique, vendredi après-midi, pour donner les dernières statistiques sur les entrées illégales au pays.

Mercredi, Québec a réclamé qu’Ottawa allège sa charge en redirigeant dès leur entrée au pays les migrants qui veulent s’installer ailleurs qu’au Québec. Ottawa a promis de le faire. Mais les hauts fonctionnaires, vendredi, admettaient ne pas savoir comment exactement cela se fera.

Tout de même, ils se sont engagés à ce qu’il y ait le début d’un système en place dès la semaine prochaine.

Pour ce qui est de l’afflux des migrants, les autorités fédérales s’attendent à en voir arriver encore plus que l’an dernier. En 2017, 20 593 sont entrés illégalement au Canada, puis ont demandé asile. Depuis le début de cette année, on en a déjà compté 6373 et le quatrième mois n’est pas encore fini. On en avait accueilli seulement 2784 durant les quatre premiers mois de l’an dernier.