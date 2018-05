QUÉBEC — Un groupe de Kamouraskois s’est déplacé à l’Assemblée nationale, mardi, pour dénoncer le manque de services dans les hôpitaux régionaux.

Il a demandé aux partis politiques de s’engager à offrir plus de soins de proximité, dans toutes les régions, une promesse que n’a pu tenir l’actuel gouvernement libéral, selon lui.

À pareille date l’an dernier, 5000 personnes au Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, tenaient une grande marche pour réclamer le maintien des services et des soins de proximité à l’hôpital de La Pocatière. Une pétition de quelque 9000 signatures avait été déposée à l’Assemblée nationale.

Les membres du comité «Mes soins restent ici» avaient par la suite rencontré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui leur avait garanti un meilleur accès aux soins.

Aujourd’hui, force est de constater que rien n’est réglé, selon Jean Martin, un résidant de Kamouraska, qui a dénoncé mardi «les délais qui s’allongent et les déplacements qui se multiplient».

Il était d’ailleurs accompagné d’Anne Marie Labbé, qui a témoigné avoir dû, à deux reprises, se rendre à l’extérieur de la région pour accoucher.

Pour son dernier accouchement il y a deux mois, Mme Labbé a appris qu’il y avait une triple découverture à La Pocatière, c’est-à-dire qu’il n’y avait ni chirurgien, ni anesthésiste, ni infirmière en obstétrique.

Pour sa part, Lilou Cottinet, 13 ans, a dit faire régulièrement le trajet jusqu’à Québec pour traiter sa polyarthrite rhumatoïde.

La porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de santé, Diane Lamarre, a affirmé que d’autres découvertures de services en chirurgie étaient à prévoir cet été.

D’après elle, le gouvernement a mal négocié l’entente avec les médecins spécialistes.

«J’appelle le ministre et les fédérations médicales à nous dire qu’est-ce que, dans le 4 milliards $ pour les spécialistes, dans le 3 milliards $ pour les médecins de famille, il y a comme garanties pour la région du Kamouraska et pour l’ensemble des régions du Québec, parce que les soins sont essentiels et ils représentent un droit que les gens de toutes les régions du Québec doivent avoir», a-t-elle déclaré.

En février, en retour des gains monétaires consentis aux spécialistes, Québec a affirmé avoir obtenu de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) des engagements fermes visant à assurer une plus grande accessibilité des patients à ses membres, partout au Québec.

La FMSQ s’est notamment engagée à financer à hauteur de 105 millions $, à même les augmentations reçues, les services additionnels bientôt rendus par ses membres.

À cette fin, Québec et la FMSQ ont convenu d’un plan national visant à éviter, graduellement, à compter du 1er juin, tout bris de service, sur tout le territoire, surtout en régions où les spécialistes se font plus rares, particulièrement en ce qui touche les anesthésistes et les chirurgiens.

Des établissements de santé vont donc devoir en «parrainer» d’autres, former des «équipes volantes» prêtes à intervenir pour combler les besoins, là où on constate une pénurie.

Il pourrait s’agir, par exemple, de remplacer, au pied levé, en région éloignée, une chirurgienne partie en congé de maternité ou un anesthésiste en vacances ou en congé de maladie.