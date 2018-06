QUÉBEC — Le travail des policiers durant les manifestations entourant le Sommet du G7 sera surveillé de près.

Québec a donné à trois observateurs indépendants le mandat de rendre compte du travail des forces de l’ordre, particulièrement sous l’angle de leurs interactions avec les manifestants.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a soutenu mercredi que le gouvernement voulait s’assurer que les policiers travaillent à cette occasion «selon les règles de l’art» et en faisant preuve «de la retenue nécessaire» envers les manifestants.

Lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, il a rappelé que les gens mécontents de la tenue du sommet avaient le droit «démocratique» d’exprimer leur colère et de manifester dans les rues.

À l’heure actuelle, trois manifestations sont prévues à Québec au cours des prochains jours en marge du sommet du G7: la première jeudi soir, une seconde vendredi et la dernière samedi, qui débutera devant le parlement.

Les forces de l’ordre craignent des débordements causés par la présence attendue de casseurs déterminés à multiplier les gestes de violence.

La Sûreté du Québec a pris très au sérieux cette menace, au point de recommander à l’Assemblée nationale et au Conseil du trésor de fermer le parlement et les édifices gouvernementaux situés sur la colline parlementaire le temps du sommet. Les parlementaires et les fonctionnaires auront donc droit à un congé forcé, en pleine session intensive.

Pendant près de trois jours, toute l’activité normale de la colline parlementaire sera donc interrompue, pour laisser toute la place aux manifestants et aux policiers. Les travaux parlementaires reprendront exceptionnellement lundi matin.

Portant un brassard pour les identifier, les trois observateurs — deux sont spécialisés en droit de la personne et un troisième est un expert des questions d’éthique policière — pourront se déplacer à leur guise sur les lieux où se dérouleront les manifestations, théâtre d’éventuelles arrestations.

Ils pourront «aller sur le terrain, là où ils veulent», a précisé le ministre, qui leur confie le mandat de voir comment la police va gérer la situation et, surtout, documenter d’éventuels actes de répression excessive.

Les observateurs devront par la suite produire un rapport au gouvernement, dans lequel ils feront part de leur appréciation du travail policier.

Le Sommet du G7, qui réunira les leaders des sept pays les plus industrialisés, se tiendra à La Malbaie, dans Charlevoix, les 8 et 9 juin. Il fait l’objet de mesures de sécurité exceptionnelles.