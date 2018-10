La Fédération des professionnel(le)s (FP-CSN) demande à la nouvelle ministre caquiste de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, de passer de la parole aux actes en procédant à un décloisonnement des pratiques dans tout le réseau. Le groupe avait formulé cette recommandation à plusieurs reprises sous le règne libéral de Philippe Couillard.

«Le réseau de la santé et des services sociaux a besoin plus que jamais de décloisonner ses pratiques pour améliorer l’accès aux soins et leur efficacité, a expliqué la présidente de l’organe syndical de 8000 membres, Ginette Langlois. C’est ce qui fait la force des CLSC, qui pourtant, ont été grandement malmenés sous la direction du ministre Barrette.»

Elle ajoute que son regroupement est bien heureux de «constater [un] intérêt renouvelé pour les CLSC [Centre local de services communautaires]» avec le changement de gouvernement.

Peu après son assermentation à l’Assemblée nationale, Mme McCann avait notamment déclaré que la réforme de son prédécesseur, Gaétan Barrette, avait été très «exigeante» pour les professionnels. Sa solution: insuffler plus de collaboration dans le réseau et surtout investir dans les CLSC pour inciter les médecins de famille à déléguer, autant que possible, aux travailleurs sociaux ou encore aux psychologues.