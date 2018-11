L’ex-premier ministre du Québec Bernard Landry est décédé mardi à l’âge de 81 ans. Depuis l’annonce de son décès, plusieurs personnalités du monde politique lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, a fait part de ses condoléances, en son nom et en celui de son parti, sur Twitter: «Le coeur brisé par l’annonce du départ du Premier ministre Landry. Au nom du Parti québécois, j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à l’ensemble des indépendantistes québécois. Le Patriote de Verchères n’aura jamais voyagé vers autre pays que le Québec».

Le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères pour le Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval, a écrit sur Twitter qu’il tenait à «saluer toute la contribution de Bernard Landry à l’avancement du Québec. Brillant économiste, il était avant tout un militant infatigable de l’indépendance du Québec. C’est pour moi toute une fierté de l’avoir connu et de représenter sa circonscription. Merci Bernard!»

Le député fédéral de Rosemont-La Petite Patrie, Alexandre Boulerice a aussi tweeté: «Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Bernard Landry à la construction d’un Québec moderne, plus équitable et prospère. J’offre mes sympathies à sa famille et ses proches. Au revoir M. Landry.»