MONTRÉAL — L’ancien maire de Laval Gilles Vaillancourt a obtenu sa libération conditionnelle totale, jeudi, après deux ans derrière les barreaux.

On ne sait pas encore à quel moment précis M. Vaillancourt pourra sortir de prison, cependant. La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) doit prendre effet à une date ultérieure. Le tribunal administratif n’avait pas rappelé La Presse canadienne au moment d’écrire ces lignes.

L’ex-maire de Laval avait été condamné à près de six ans de prison en 2016, pour complot en vue de commettre un acte criminel, fraude et abus de confiance.

Dans une décision rendue jeudi, la CLCC dit qu’elle «n’a d’autre choix» que de lui accorder la libération conditionnelle étant donné qu’il «n’existe pas de motif raisonnable de croire qu'(il) commettrait une infraction accompagnée de violence avant l’expiration de (sa) peine».

Depuis un an, l’ancien maire de 77 ans jouissait d’une semi-liberté et habitait un Centre résidentiel communautaire. Selon les informations de la CLCC, M. Vaillancourt se serait montré «poli, ouvert, transparent et volubile dans (ses) interactions avec les intervenants».

L’ex-politicien a aussi adopté un «comportement conformiste» pendant sa semi-liberté, est-il écrit dans le document de la CLCC.

M. Vaillancourt devra toutefois respecter certaines conditions.

Il ne pourra pas être responsable d’investissements ou de questions financières «pour une autre personne, une entreprise, une oeuvre de charité, ou une institution, que ce soit contre rémunération ou à titre de bénévole».

Il devra aussi rendre disponible à son surveillant de libération conditionnelle «toute l’information financière requise».

L’ancien maire se voit aussi interdire toute implication dans «des activités rémunérées ou bénévoles en lien avec le milieu politique».