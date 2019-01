MONTRÉAL — La première de deux tempêtes de neige qui doivent s’abattre sur plusieurs régions du Québec d’ici jeudi a commencé à se manifester dans la nuit de mardi.

Cette première tempête devrait laisser de 10 à 15 centimètres de neige.

Les précipitations ont débuté lundi en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, en soirée dans la grande région de Montréal et en début de nuit, mardi, dans le centre du Québec. Le mauvais temps gagnera plus tard les régions situées plus à l’est.

Environnement Canada signale qu’en certains endroits, l’heure de pointe matinale risque aussi d’être perturbée par des vents forts atteignant 90 km/h, ce qui cause une importante poudrerie.

Entre-temps, le ministère des Transports rapporte que la chaussée de plusieurs autoroutes est couverte de neige et que la visibilité y est souvent réduite, mardi matin.

Le vent qui souffle dans plusieurs secteurs a provoqué la formation de lames de neige sur les voies, ce qui peut nuire à la conduite automobile. En Montérégie, c’est le cas sur l’autoroute 30, surtout, mais aussi sur la route 104. Il en est de même sur l’autoroute 50 et sur la route 148 en Outaouais, sur les routes 109 et 111 en Abitibi-Témiscamingue et sur la route 116 dans les Cantons-de-l’Est.

Après une accalmie de quelques heures, une autre tempête de neige devrait déferler mercredi. Elle devrait déverser une dizaine de centimètres de neige supplémentaires.