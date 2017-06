Notez que les gagnants sont surlignés en gras!

Meilleur film

Avant les rues – Les Films de l’Autre – Chloé Leriche

Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau – Art & Essai – Hany Ouichou

Juste la fin du monde – Sons of Manual – Sylvain Corbeil, Xavier Dolan, Nancy Grant | MK Productions – Elisha Karmitz, Nathanaël Karmitz, Michel Merkt

Les mauvaises herbes – Coop Vidéo de Montréal – Lorraine Dufour, Luc Vandal

Two Lovers and a Bear – Max Films – Roger Frappier | JoBro Productions – Jonathan Bronfman | North Creative Films – Ellen Hamilton

Meilleure réalisation

Louis Bélanger – Les mauvaises herbes

Bachir Bensaddek – Montréal la blanche

Xavier Dolan – Juste la fin du monde

Chloé Leriche – Avant les rues

Kim Nguyen – Two Lovers and a Bear



Meilleur scénario

Kim Nguyen – Two Lovers and a Bear

Chloé Leriche – Avant les rues

Bachir Bensaddek – Montréal la blanche

André Forcier, Linda Pinet – Embrasse-moi comme tu m’aimes

Louis Bélanger, Alexis Martin – Les mauvaises herbes

Meilleure interprétation – Premier rôle féminin

Emmanuelle Lussier-Martinez – Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau

Tatiana Maslany – Two Lovers and a Bear

Mylène Mackay – Nelly

Karina Aktouf – Montréal la blanche

Nathalie Baye – Juste la fin du monde

Meilleure interprétation – Premier rôle masculin

Antoine Olivier Pilon – 1:54

Gabriel Arcand – Le fils de Jean

Dane DeHaan – Two Lovers and a Bear

Émile Schneider – Là où Atilla passe

Gaspard Ulliel – Juste la fin du monde

Meilleure interprétation – Second rôle féminin

Léa Seydoux – Juste la fin du monde

Emmanuelle Lussier-Martinez – Les mauvaises herbes

Marion Cotillard – Juste la fin du monde

Céline Bonnier – Embrasse-moi comme tu m’aimes

Cynthia Wu-Maheux – L’origine des espèces

Meilleure interprétation – Second rôle masculin

Simon Pigeon – Prank

Guillaume Cyr – La nouvelle vie de Paul Sneijder

Martin Dubreuil – Maudite poutine

Tony Nardi – Embrasse-moi comme tu m’aimes

Luc Picard – Les mauvaises herbes

Révélation de l’année

Sasha Migliarese – Mon ami Dino

Kakki Peter – Two Lovers and a Bear

Whitney Lafleur – Écartée

Rykko Bellemare – Avant les rues

Étienne Galloy – Prank



Meilleur film documentaire

Callshop Istanbul – Hind Benchekroun, Sami Mermer (Les films de la tortue – Hind Benchekroun, Sami Mermer)

Chez les géants – Aude Leroux-Lévesque, Sébastien Rist (MC2 Communication Média – Jean-Simon Chartier)

Gulîstan, terre de roses – Zaynê Akyol (Périphéria Productions – Yanick Létourneau, Sarah Mannering, Fanny Drew | Office national du film du Canada – Nathalie Cloutier, Denis McCready | mîtosfilm – Mehmet Aktas)

Manoir – Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe (Cheval Films – Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe)

Parfaites – Jérémie Battaglia (Les Productions du Rapide-Blanc – Sylvie Van Brabant)

Meilleur court-métrage fiction

Tout simplement – Raphaël Ouellet (Annick Blanc – Annick Blanc)

La voce – David Uloth (Productions Sure Shot – David Uloth | L’Unité centrale – Galilé Marion-Gauvin, Dominique Noujeim)

La peau sauvage – Ariane Louis-Seize (Art & Essai – Hany Ouichou, Jeanne-Marie Poulain)

Oh What a Wonderful Feeling – François Jaros (La Boîte à Fanny – Fanny-Laure Malo, François Jaros)

Mutants – Alexandre Dostie (Art & Essai – Hany Ouichou, Gabrielle Tougas-Fréchette)



Meilleur court-métrage animation

Mamie – Janice Nadeau (Office national du film du Canada – Marc Bertrand, Julie Roy | Folimage -Corinne Destombes)

Oscar – Marie-Josée Saint-Pierre (Office national du film du Canada – Marc Bertrand | MJSTP Films -Jocelyne Perrier, Marie-Josée Saint-Pierre)

J’aime les filles – Diane Obomsawin (Office national du film du Canada – Marc Bertrand)

Casino – Steven Woloshen (Steven Woloshen)

Vaysha l’aveugle – Theodore Ushev (Office national du film du Canada – Marc Bertrand)

Prix du public

Les 3 p’tits cochons 2 – Les Films Christal – Christal Films Productions (Christian Larouche) – Jean-François Pouliot

Juste la fin du monde – Les Films Séville – Sons of Manual (Sylvain Corbeil, Xavier Dolan, Nancy Grant) | MK Productions (Elisha Karmitz, Nathanaël Karmitz, Michel Merkt) – Xavier Dolan

1:54 – Les Films Séville – Cinémaginaire (Denise Robert) | Diane England – Yan England

Les mauvaises herbes – Les Films Christal – Coop Vidéo de Montréal (Lorraine Dufour, Luc Vandal) – Louis Bélanger

Votez Bougon – Aetios Distribution | Remstar Films | Entract Films – Aetios Productions (Fabienne Larouche, Michel Trudeau) – Jean-François Pouliot