Intelligente, ingénieuse et inventive, la nouvelle personnalité de la série internationale des «Monsieur Madame» (Mr. Men and Little Miss) sera la reine des inventions «Little Miss Inventor».

Le 36e personnage de cette joyeuse galerie a «des idées plein la tête et les transforme en inventions extraordinaires dans un atelier au fond du jardin», selon un porte-parole de la maison d’édition Egmont cité par The Bookseller.

Ce nouveau personnage devra relever son plus grand défi: concevoir une invention pour Monsieur Mal Élevé.

La série des «Monsieur Madame» a été créée par Roger Hargreaves il y a plus de 45 ans. Son fils Adam a pris la relève.

«J’ai toujours adoré créer de nouveaux personnages pour cette série. Il était très sympathique d’imaginer tout un tas de folles inventions», avoue Adam Hargreaves à The Bookseller. «J’étais heureux d’écrire une histoire qui valorise un personnage féminin exemplaire, défiant les stéréotypes à sa modeste échelle».