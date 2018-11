Les récentes coupes dans les services en français en Ontario par le gouvernement Ford montrent que tous les francophones du Canada doivent se serrer les coudes, ont fait valoir des Franco-Ontariens. Ceux-ci ont interpellé le public québécois sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle (TLMEP), dimanche.

L’avocat en droit linguistique Ronald Caza a lancé un cri du cœur: «C’est tellement important que tous les Québécois et les Québécoises se rallient. En Ontario, en Acadie et au Nouveau-Brunswick, tous les membres de la minorité linguistique doivent faire des efforts pour préserver leur langue et leur culture», a-t-il déclaré, ajoutant que Doug Ford «n’avait pas le droit» d’envoyer le message contraire aux jeunes Franco-Ontariens.

«C’est clairement une attaque envers la communauté francophone, envers les Franco-Ontariens», a déclaré la coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien, Marie-Pierre Héroux, employant le terme «francophobie» et se disant encore «sous le choc» de la décision de M. Ford d’abandonner le financement pour la création du l’Université francophone de l’Ontario, puisqu’il avait d’abord donné son appui.

Dissidente auprès de son propre parti, la députée conservatrice Amanda Simard n’est pas d’accord avec l’argument économique avancé par son chef: «Il n’y a pas réellement d’épargne, alors c’est quoi le besoin?» a-t-elle demandé. «L’argument économique ne peut jamais se faire valoir pour le non-respect de ses obligations constitutionnelles», a poursuivi Me Caza.

«Votre fierté linguistique est une belle leçon pour les Québécois francophones» – Guy A Lepage, animateur de TLMEP, s’adressant aux invités.

L’animateur en a aussi profité pour revenir sur les propos tenus par Denise Bombardier sur le même plateau, quelques semaines auparavant, alors qu’elle avait dit que les communautés francophones avaient à peu près toutes disparu hors Québec.

«Il y a plus de francophones en Ontario que la population entière de la ville de Québec», a simplement rétorqué Ronald Caza, tout en rappelant que ces mêmes personnes écoutent l’émission.