Émilie Thuillier candidate à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville?

Émilie Thuillier, élue de Projet Montréal, actuelle conseillère d’Ahuntsic sera candidate lors des prochaines municipales. Il reste qu’elle n’est pas encore décidée si elle s’engagera pour le poste de représentante d’un district ou si elle aspirera à prendre les rênes de l’arrondissement.

«Je poursuis toujours ma réflexion, mais il est certain que je serais candidate en 2017», affirme Mme Thuillier. Seule représentante de l’opposition, elle indique que la décision de se porter candidate sur le poste de conseillère ou de mairesse dépend beaucoup d’elle, mais aussi des militants.

«Dans notre parti, il y a une direction, mais il y a également une association locale qui regroupe des membres, souligne-t-elle. Il faudra discuter avec eux du plan de match du parti et comment eux voient l’avenir.»

Il se pourrait que des citoyens aient envie aussi de se présenter. «Il faudra évaluer toutes les possibilités à ce moment-là», convient-elle.

Après deux mandats, elle assure qu’elle est très contente de son rôle de représentante de ses concitoyens. «Cela me plaît beaucoup et je reçois énormément d’encouragements des citoyens. Cela m’encourage beaucoup à continuer», dit-elle.

Si 2017 est une année d’élection pour Mme Thuillier, elle demeure également une année d’action. Elle compte porter toujours les dossiers qui lui tiennent le plus à cœur tel le déploiement des pistes cyclables et du transport actif, mais aussi les questions de l’environnement et garder l’œil ouvert sur le développement immobilier à Ahuntsic-Cartierville.

Mme Thuillier, a été 2015 leader de l’opposition officielle à l’hôtel de ville entre août 2015 et décembre 2016. Elle est par ailleurs, présidente de la Commission sur l’examen des contrats à la Ville de Montréal.