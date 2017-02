Début des travaux sur Laurentien-Lachapelle

Attendus depuis juin 2015, les travaux de réaménagement du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, à Cartierville, ont été entrepris il y a quelques jours. Le chantier devrait durer quatre ans.

Le retard d’un peu plus d’une année par rapport à la planification initiale est dû aux négociations avec un concessionnaire automobile dont la propriété est située sur la première entrave des travaux.

Les aménagements pour 37,5 M$ sont destinés à remplacer les égouts et le réseau d’aqueduc sur un peu plus de 1,5 km.

Le premier tronçon d’environ 400 m, situé entre le pont et la rue Émile-Nelligan, devrait se terminer en octobre 2018, créant des entraves à la circulation dans ce goulot d’étranglement pour le pont Lachapelle dans les deux directions. Des fermetures partielles et complètes avec des détours sont à prévoir.

Actuellement, à cet endroit, le boulevard Laurentien compte trois voies dans chaque direction et la rue Lachapelle, deux voies dans chaque sens. Ces routes sont souvent encombrées en début de matinée et en fin de journée. Il est évident que les automobilistes qui viennent de Laval par le pont Lachapelle devront éviter ce secteur.

Un avis distribué aux résidents le 20 février annonce également que des interruptions dans l’alimentation en eau et de service d’égouts, de même que des restrictions de stationnement sont au programme.

Un réseau d’aqueduc provisoire, visible à la surface, sera mis en place pour assurer l’alimentation en eau potable pour les résidents du coin.

La voie réservée aux autobus sera maintenue, mais des modifications des horaires et des trajets sont à prévoir.

La Ville fait de ces travaux de grande envergure une occasion pour transformer en boulevard urbain le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle et redonner ces routes aux piétons.

Les plans présentés en juin 2015 visent à ce que les deux artères deviennent des sens uniques, avec moitié moins de couloirs pour les véhicules et bordées de trottoirs plus larges, des terrasses ainsi que du verdissement. On entrevoit la plantation d’au moins 400 arbres.

Selon les projections exposées aux élus et aux résidents, la Ville profite de ce chantier pour réaliser une entrée emblématique à l’île de Montréal par le pont Lachapelle.