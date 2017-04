En raison des crues printanières et des risques d’inondation, la surveillance de la montée des eaux de la rivière des Pariries à Ahuntsic-Cartierville est permanente.

Des digues et des saces de sables ont été disposé non loin des berges pour contrôler le débordement.

Un avis a été distribué aux résidents des rues Leblanc, Olivier, Crevier, Cousineau et Notre-Dame-des-Anges dans l’ouest de l’arrondissement pour leur demander de se préparer en cas d’inondation.