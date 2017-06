12 M$ pour la restauration du patrimoine religieux en 2017-2018

Des dizaines de bâtiments et d’œuvres d’art religieuses du Québec seront restaurés grâce à une aide financière provinciale bonifiée, a annoncé le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin.

Le gouvernement du Québec investira 12 millions de dollars dans son programme d’aide à la restauration du patrimoine religieux en 2017-2018, a annoncé le ministre dimanche .

Le programme géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec permet de financer jusqu’à 85% des coûts d’un projet de restauration. L’argent annoncé permettra la restauration de 64 bâtiments, deux orgues et cinq œuvres d’arts religieuses, dont 12 édifices à Montréal, a précisé le ministre Fortin.

340 000$ pour la plus vieille église de l’île

Un des projets bénéficiaires est celui de restauration de la plus vieille église encore debout sur l’île de Montréal.

L’église de la Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie, érigée entre 1749 et 1751 dans ce qui est aujourd’hui Ahuntsic et classée monument historique en 1974, bénéficiera d’une nouvelle aide financière d’environ 340 000$ pour restaurer ses finis intérieurs.

«Nous sommes très contents! Cela va nous permettre de replâtrer les murs fissurés et le plafond, de restaurer les couleurs d’origine, qui étaient dans des teintes de blanc et de doré, de redorer les ornements sculptés et de remettre les bas de mur comme ils étaient, en faux fini de bois», expose la marguillère responsable du dossier, Francine LeGrand.

Ces travaux constituent la première phase d’un projet de rénovation plus vaste qui inclue la restauration des biens mobiliers et le nettoyage des surfaces à un coût total de plus de 1 M$. Une campagne de financement a permis d’amasser plus de 190 000$ jusqu’ici pour payer le reste des coûts du projet de restauration.

«La date du début des travaux n’est pas encore arrêtée, mais ils commenceront après le 31 octobre 2017 puisque de nombreux mariages sont prévus d’ici là et nous ne voulions pas les célébrer sous des échafaudages», indique Mme LeGrand.

Des travaux préalables ont eu lieu au toit de l’église entre 2015 et 2016 grâce à une aide d’urgence de 41 4000$ offerte par le ministère de la Culture, rappelle la marguillère, au sujet du changement des chatières.