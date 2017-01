Une nouvelle banque à la Place du Commerce de l’Île-des-Sœurs

L’Île-des-Sœurs grouille de jeunes professionnels et d’investisseurs potentiels, des facteurs qui ont convaincu la Banque Scotia d’ouvrir une succursale à la Place du Commerce. Axée sur les nouvelles technologies, la banque ouvrira ses portes le lundi 6 février.

«Ça fait une bonne dizaine d’années qu’on pense à s’installer à L’Île-des-Sœurs, où on a déjà plus de 3000 clients. C’est un secteur où il y a beaucoup de jeunes couples qui veulent devenir propriétaires et qui sont susceptibles de rester avec nous longtemps», fait valoir la première vice-présidente de la Banque Scotia, Carole Chapdelaine.

Entre les sofas et les tables, des écrans tactiles géants tapissent les murs de la succursale nouvellement aménagée dans les anciens locaux du restaurant Angelo’s. «On mise sur le service bancaire de demain. L’accent n’est pas du tout mis sur les transactions, excepté en ce qui concerne nos deux guichets automatiques, mais sur le conseil et le contact humain», précise-t-elle.

Les Insulaires pourront donc venir rencontrer la douzaine d’employés qui pourront les guider dans la gestion de leurs finances, notamment avec une application mobile.

Selon le directeur de la succursale, Kirk Lezos, c’est l’emplacement du local, à proximité des autres commerces comme la pharmacie et l’épicerie, qui a poussé la Banque Scotia à ouvrir cette succursale après des années de recherche.