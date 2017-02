Épicerie verte

Réduire ses déchets au maximum, voilà le défi que s’est lancé le IGA Louise Ménard de L’Île-des-Sœurs. La succursale a reçu la semaine dernière la Certification Action Réduction niveau Platine +, une distinction mise en place par le Jour de la Terre et détenue par seulement 11 marchés au Québec.

«Pour nous, c’était naturel de mettre ce projet-là en place. On voulait participer à la communauté, faire notre part, parce que l’environnement fait partie de nos valeurs», explique le copropriétaire de la succursale, Bruno Ménard.

Depuis environ quatre ans, le supermarché composte tous les fruits et les légumes de son inventaire qui ne sont plus bon, récupère l’huile et le gras des aliments en plus de recycler tout le plastique et le carton qu’il utilise.

«On gaspille moins, aussi. Avant, on avait beaucoup de pertes alimentaires, par exemple dans les fruits et légumes abîmés. Ils sont encore bons, mais pas attrayants pour le client. Maintenant, plutôt que de les jeter, on les passe dans nos plats cuisinés», fait valoir M. Ménard.

Tous les produits qui ont dépassé la date de péremption, mais qui sont encore comestibles sont également congelés et donnés à Moisson Montréal, qui passe récupérer les denrées deux fois par semaine. «Si on peut le récupérer, on le fait, sinon on le donne», résume le copropriétaire.

Travail d’équipe

Bruno Ménard insiste sur un point: tout ce travail est le résultat d’une collaboration. «Je n’ai pas fait ça tout seul. On met le projet en place, on offre les outils pour que ça fonctionne, mais ce sont les employés qui y prennent part au quotidien», avance-t-il.

Afin de conscientiser son personnel à la valorisation, la communication est la clé croit le copropriétaire.

«Récemment, on a également installé des bacs de recyclage supplémentaires dans tous les bureaux et dans les salles des employés», ajoute M. Ménard.

L’année commençant à peine, il se donne comme objectif de garder la cadence pour que le IGA de L’Île-des-Sœurs reste un leader en gestion des matières résiduelles.