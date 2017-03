Ouverture de l’Estacade

La piste cyclable de l’Estacade du Pont Champlain ouvrira pour les piétons et les cyclistes à compter de samedi le 1er avril.

«Année après année, on évalue la situation en fonction de la température. La météo actuelle étant favorable, l’ouverture aura lieu comme prévu, à peu près à la même date qu’au printemps dernier», stipule la directrice des communications de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), Julie Paquet.

La piste cyclable pourrait toutefois être inaccessible à quelques occasions d’ici l’automne. «En ce moment, les travaux à l’Estacade ont essentiellement lieu sur l’eau, donc on ne prévoit pas d’impact majeur. Si ça arrive, on parle de fermetures ponctuelles, pas de longues durées», précise Mme Paquet.

PJCCI rappelle néanmoins aux cyclistes de faire preuve de prudence et de respecter les consignes de sécurité. «On remarque qu’il y a de plus en plus d’adeptes pendant la période estivale. Ce n’est pas tout le monde qui roule à des vitesses raisonnables, donc on demande simplement aux gens d’être courtois et de penser aux autres», ajoute-t-elle.

La piste de l’Estacade devrait être ouverte jusqu’en novembre.