Rénovations exigées à l’Île-des-Sœurs

Le piètre état du parc de L'Épervière, à L'Île-des-Soeurs, est dénoncé par plusieurs mamans. TC Media / Sophie Poisson





Plusieurs parents de L’Île-des-Sœurs exigent que les aires de jeux dans les parcs soient rénovées pour les rendre plus sécuritaires. Le parc de L’Épervière est particulièrement ciblé.

Le toit du gazebo s’est effondré l’hiver dernier sous le poids de la neige et a endommagé la structure en bois, dont une partie de son socle. Des filets de sécurité ont été installés, mais nombre d’entre eux ont déjà commencé à se détacher. Les jeunes aventuriers sont susceptibles de se blesser avec l’une des échardes apparentes.

La section avoisinante réservée aux 6-12 ans se dégrade elle-aussi. La corde d’escalade est effilochée à plusieurs endroits, dénudant les câbles métalliques, entre autres.

Une maman qui habite le quartier et qui souhaite garder l’anonymat est d’autant plus inquiète que sa fille de 6 ans s’est déjà blessée. Une situation également dénoncée par une autre résidente, Nadia Catino, sur la page Facebook du regroupement d’affaires Women in Mind. Celle-ci a d’ailleurs précisé qu’elle interpellera l’arrondissement.

Mesures

De son côté, l’arrondissement de Verdun invite les citoyens à communiquer tout problème avec le 311 pour que la requête soit enregistrée et qu’un suivi soit effectué. Une équipe des travaux publics analyse ensuite la situation.

«Quand il est question de sécurité, l’intervention de l’arrondissement se fait rapidement, dans les heures qui suivent. Il procède ensuite à des travaux correctifs plus permanents, dans les meilleurs délais», précise Jude Bergeron, chargé de communication de Verdun.

Les cols bleus assurent, dès le début du printemps, l’entretien des parcs. Présents au quotidien durant l’été, ils sont à même de constater certaines irrégularités. À cela s’ajoute une brigade à vélo qui est spécifiquement affectée à cette tâche.