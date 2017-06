Un prix OCTAS pour les Fab Lab

Le projet «Fab Lab, la fabrication numérique à l’école», de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a été récompensé lors de la 31e édition du Gala des OCTAS, qui valorise l’innovation et l’excellence des projets de technologies de l’information et numériques. L’organisation a été la première au Canada à développer le concept de laboratoires locaux qui donnent accès à des outils de fabrication numérique dans les écoles primaires et secondaires.

«Le reconnaissance du Réseau Action TI [le plus important regroupement dédié aux technologies de l’information] confirme que nous avons eu raison d’aller de l’avant avec ce modèle innovant d’enseignement des sciences. Il a fallu faire preuve d’audace, d’ouverture et de souplesse», a fait savoir la présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne, par voie de communiqué.

Les Fab Lab ont été développés en 2014 et implantés dans huit établissements scolaires, dont l’école secondaire Monseigneur-Richard, à Verdun. Disponibles de manière permanente ou mobile, on ignore quand les écoles de L’Île-des-Sœurs seront visitées.

L’objectif est d’augmenter l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences en leur donnant des outils d’apprentissage. Des imprimantes vinyle, des machines de découpe laser, des brodeuses numériques et des robots découpant le bois sont ainsi mis à la disposition des écoles.

La CSMB a permis d’initier près d’un millier d’élèves au dessin assisté par ordinateur, à l’impression 3D et à la découpe laser en vue de fabriquer différents types d’objets.