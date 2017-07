Projet Montréal Verdun se dévoile

L’équipe du parti de l’opposition s’est retrouvée mardi soir à L’Île-des-Sœurs pour présenter les huit candidats qui désirent s’investir à Verdun. Sans surprise, les trois élus de Projet Montréal se représentent et le seul Insulaire de la soirée, Jean-Pierre Boivin, se propose au poste de conseiller d’arrondissement dans le district Champlain-Île-des-Sœurs.

De nouveaux visages se greffent à la formation. Ainsi, Gabriel Bégin et Jency Mercier se joignent à Projet Montréal pour le district Champlain-Île-des-Sœurs. Nathalie Pedro, Michel Lambert n’ont pas encore annoncé le territoire qu’ils convoitaient.

Chacun s’est présenté en deux minutes devant la vingtaine de personnes réunies dans un café de la Place du commerce. Tous ont ensuite dû expliquer pourquoi élire Projet Montréal et pourquoi ils devraient être choisis.

Gabriel Bégin

Âgé de 25 ans, il est le plus jeune candidat de Projet Montréal pour Verdun. Après un baccalauréat en urbanisme, il a obtenu il y a un mois une maîtrise en gestion des infrastructures urbaines à l’École de technologie supérieure. Il travaille aujourd’hui au développement économique de la ville de Montréal comme contractuel. Un parcours qui l’amène à s’intéresser tout particulièrement au Réseau électrique métropolitain (REM) pour planifier en amont l’arrivée de la station de L’Île-des-Sœurs afin tirer un maximum de bénéfices de l’infrastructure. Il met aussi un point d’honneur à montrer une plus grande transparence avec la participation citoyenne.

Michel Lambert

Père de trois enfants, il habite Verdun depuis deux ans. Il est directeur à temps partiel d’une organisation de solidarité internationale appelée Alternatives. Son travail l’amène aussi à s’intéresser à des enjeux locaux d’environnement, de développement durable et d’agriculture urbaine. Il se décrit comme quelqu’un qui met en place des projets, sait convaincre les gens et adapte ses idées si des améliorations sont possibles. Il assure que son expertise est transférable à la politique municipale.

Nathalie Pedro

Cette Française a choisi Montréal il y a sept ans, mais s’est installée à Verdun il y a quatre ans. Dès son arrivée, elle s’est investie comme bénévole aux communications auprès des aînés dans les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Les enfants font aussi partie de ses projets avec son investissement dans une école de musique de réinsertion des jeunes dans des quartiers défavorisés à Montréal. Elle intervient à la ville de Montréal comme chargée de communication externe et souhaite apporter son expertise sur la gestion et coordination des travaux d’infrastructures, puis dans la communication auprès des citoyens.

Jency Mercier

Résidente depuis 2010 à Verdun, elle est chauffeuse d’autobus depuis 10 ans. Elle est connue pour s’être portée candidate à la mairie de l’arrondissement de Verdun en 2013 avec le parti Intégrité Montréal et candidate au fédéral en 2015. Depuis cet hiver, elle poursuit des études à l’Université du Québec à Montréal en gestion des services municipaux. Elle est membre depuis quelques semaines de l’organisme à but non lucratif Grand Potager et dispose de ruches aux Serres municipales de Verdun.

L’investiture pour Projet Montréal se tiendra le 16 août aux habitations communautaires, Entre-deux-âges, sur le boulevard Gaëtan Laberge à Verdun.