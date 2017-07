Du classique au bord de l’eau

La programmation estivale de l’Orchestre métropolitain se tourne pleinement vers le thème de la nature en général et de l’eau en particulier. Âgé de 25 ans seulement, le chef Nicolas Ellis invitera les Insulaires à se rendre au parc de West Vancouver pour un concert de musiques classiques jouées au bord du fleuve Saint-Laurent.

«C’est définitivement l’occasion d’amener la musique à un nouveau public en espérant que ça retienne leur attention, souligne Nicolas Ellis. Je pense que c’est vraiment un contexte idéal, tant pour les mélomanes avertis que pour ceux qui veulent découvrir l’orchestre.»

Le concert gratuit offre aux Insulaires un programme évocateur facile d’accès.

La programmation débutera avec «Le Lac des Cygnes»> de Piotr Illitch TchaÏkovski qui est un conte qui se passe en Allemagne. Elle se poursuivra en Écosse à travers «L’Ouverture des Hébrides» de Felix Mendelssohn qui parle d’une grotte aperçue en pleine navigation. Quant au «Vaisseau Fantôme» de Richard Wagner, il fait référence au Hollandais volant et à une mer déchaînée. Le voyage musical se terminera avec «La Tempête» de TchaÏkovski qui évoque, entre autres, une île déserte située entre la Tunisie et l’Italie.

Jeune chef

Il s’agira d’une première occasion pour Nicolas Ellis d’élargir son répertoire professionnel. S’il connaît l’ensemble des morceaux, il n’a dirigé que le uniquement l’occasion de diriger «Le Lac des Cygnes».

«C’est une belle opportunité qui m’est présentée de travailler avec un très bon orchestre professionnel, qui a beaucoup d’expérience et que je respecte énormément, soutient le chef d’orchestre. En plus, la musique que l’on va jouer figure parmi les plus beaux morceaux symphoniques qui aient été écrits.»

Bachelier en piano de l’Université de Montréal et titulaire d’une Maîtrise en direction d’orchestre de l’Université McGill, Nicolas Ellis est connu comme chef assistant de l’Orchestre symphonique de Québec.

Il se réjouit de cette nouvelle collaboration qui survient après celle d’avril. Originaire du Saguenay, le jeune homme avait pris les commandes de l’Orchestre métropolitain lors du concert «Airs de jeunesse» qui vise à dévoiler les talents de musiciens en devenir.

Le concert aura lieu mercredi, de 20h à 22h, dans le parc de West Vancouver.